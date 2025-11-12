日本学生野球協会は11日、審査室会議を開き高校7件、大学2件の不祥事に対する処分を決めた。高校では、明治神宮大会に出場する神戸国際大付（兵庫）のコーチが部内の体罰と報告義務違反で10月7日から3カ月の謹慎処分を受けた。また彦根総合（滋賀）は1年生部員11人が計3店舗で万引をしたことが発覚し、10月8日から1カ月の対外試合禁止処分が科された。校内の店舗では無人決済機を悪用するなどの手口で、被害総額は約10万円とさ