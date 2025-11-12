黒澤明監督の映画「影武者」「乱」や小林正樹監督の「人間の條件」シリーズなどに主演した俳優、仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが8日午前0時25分、肺炎のため都内の病院で死去した。92歳。東京都出身。葬儀は関係者で行う。お別れの会は予定していない。現代劇、時代劇を問わず、二枚目から冷酷な殺し屋、狂気に満ちた将軍まで幅広い役どころで観客を魅了し続けた仲代さん。特に1959〜61年に6部作で公