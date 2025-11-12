うれしいサプライズに思わず背筋が伸びた。ヤクルトのドラフト1位、法大・松下が都内で交渉し、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1600万円（金額は推定）で合意。金額以上に驚いたのが、球団から提示された背番号「6」だった。小中高で正遊撃手として背負った番号で「凄く好きな番号。一番つけたかった」と喜んだ。球団では宮本慎也氏が長く背負い、遊撃と三塁で計10度もゴールデングラブ賞に輝き、通算2133安打を放