巨人からドラフト2位指名を受けた早大・田和が、都内の同大で指名あいさつを受け「1軍定着が1年目の目標です」と力強く意気込んだ。スリークオーターからの最速152キロの直球と球速の違う2種類のシンカーが武器の即戦力右腕。2年時に右肘じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたが、3年秋に復帰後は主に抑えとして活躍した。恩師の小宮山悟監督は現役時代に超遅球の「シェイク」が武器で、参考にしているヤンキース