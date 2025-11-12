開発したトウモロコシコムギを手にする鳥取大の石井孝佳准教授コムギとトウモロコシの遺伝子を併せ持つ「コムギ」の開発に世界で初めて成功したと、鳥取大などのチームが12日までに国際学術誌に発表した。開発した植物は「トウモロコシコムギ」と命名。見た目は“ほぼコムギ”だが厳しい環境にも強いトウモロコシの特性を取り入れている可能性があり、流通が実現すればコムギの供給量拡大に期待できるという。コムギとトウモロ