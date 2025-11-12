玉木宏が主演するドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』が、フジテレビ系にて2026年1月より毎週木曜22時に放送されることが決まった。玉木のフジテレビ連続ドラマへの出演は、主演を務めた『キャリア〜掟破りの警察署長〜』（2016年）以来、約9年ぶり。【動画】竹野内豊、玉木宏、奥平大兼が未来に繋げたい想い『雪風 YUKIKAZE』特別映像解禁本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が、保険金にまつわる悪を退治