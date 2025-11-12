８日に肺炎のため死去した俳優・仲代達矢さん（享年９２）は７０年以上にわたる役者人生を重ねながらも、揺るぎない「普通の感覚」を持ち続ける常識人として知られた。また、仲代さんが主宰した俳優養成所・無名塾の“弟子”たちは訃（ふ）報を受け、悲しみのコメントを寄せた。仲代さんは１９７５年に妻の隆巴（りゅう・ともえ）さん（本名・宮崎恭子、享年６５）と夫婦で東京・世田谷区に俳優養成所「無名塾」を設立。「有名