秋篠宮ご夫妻は10月24日から2日間、滋賀県を訪問されました。小学生と「モルック」に挑戦するなど地元の人々と交流し、「全国障害者スポーツ大会」の開会式に出席されました。長女の佳子さまも25日から滋賀県を訪れ、大会をご覧になったほか、障害児入所施設や陶芸をテーマにした文化公園で子供たちと交流されました。秋篠宮ご夫妻地元小学生と笑顔のハイタッチ秋篠宮ご夫妻は、10月24日、全国障害者スポーツ大会の開会式に出席