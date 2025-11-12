俳優川〓麻世（62）が16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）1時間スペシャルに出演する。川〓は24年に再婚した料理研究家の花音さんと出演。「人生どん底からの大逆転」をテーマに、波瀾（はらん）万丈の愛の軌跡と新婚生活の悲喜こもごもを語り尽くす。出演に至った理由について「母たちが大好きな番組なので、ぜひ出場させていただきたいと思いました。2人の母がとても喜んでいるので、親孝行に