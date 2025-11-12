クワンは優れた守備力でも知られる(C)Getty Images世界一3連覇を目指すドジャースのオフの補強に注目が集まっている。今季、主に左翼を守ったマイケル・コンフォートはFAイヤー。1年約25億円の契約で今季は138試合で打率.199、12本塁打、36打点と期待を裏切った。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子そんな中、米メディアでは1度ターゲットにした選手に再びド軍フ