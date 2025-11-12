¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂçÃ«¤È¤ÎMVPÁè¤¤¤ÏÄü¤á¥à¡¼¥É¤À(C)Getty ImagesÁ´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ëMVP¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÁª½Ð¤¬³Î¼Â¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÈºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThat Ball¡Çs Outta Here¡ÊTBOH¡Ë¡Ù¤Ï10Æü¤Ë¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËMVP¤ÎË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤é