6歳馬ライラックは4年連続でのエリザベス女王杯出走。これまでの3戦を2、4、6着と善戦しているだけに今年も軽視できない存在となる。相沢師は「前走（アイルランドトロフィー4着）ではいい競馬をしてくれたし、これまでの秋初戦と比べてもかなり良かった。6歳だけどまだまだ元気があるね。ここは得意のレースだから楽しみです」とやる気十分だ。