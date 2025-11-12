東西一番乗りで今年のJRA50勝一番乗りを果たした杉山晴厩舎がエリザベス女王杯に2頭出しを敢行。天皇賞・秋でもジャスティンパレスが8番人気3着に好走し、厩舎力の高さを改めてアピールした。そんなトップステーブルでデビュー前から嘱望されていたのが目下連勝中の上がり馬オーロラエックス。担当の野坂助手は「体がしなやかでバネが柔らかい。稽古をつけてくれた高倉騎手が“乗ったことがない不思議な乗り物”と表現してくれ