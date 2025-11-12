「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）阪神・藤川監督はベンチに入らず、バックネット裏から８投手継投のスコアレスドローを見届けた。右の速球派リリーバー育成を来季への課題としている指揮官が、今秋キャンプで直接指導した椎葉と木下もそれぞれ１回無失点。「椎葉は左バッターに対するアウトハイとかは踏み込みが強くいけてるんで、ちょっと吹くような球になってましたから。木下もいいボールに