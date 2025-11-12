サッカー日本代表は１１日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）、ボリビア戦（１８日・国立競技場）に向け、千葉市内で調整した。２６人全員がそろい、久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら９人が、ピッチで約１時間体を動かした。室内で調整した初招集のＦＷ後藤啓介（２０）はアピールに意欲を見せ、１９１センチの長身を生かし、日本の新たな武器となれるよう使命感を燃やした。遠目からでもすぐ見つ