◇第50回社会人野球日本選手権第11日・準決勝日本生命6―5NTT西日本（2025年11月11日京セラD）NTT西日本の悲願の初優勝はならなかった。5―5の8回2死二塁。DeNAから5位指名された遊撃・成瀬脩人が後方への飛球を落球する適時失策で、これが決勝点となった。「本当に悔しい。ちょっと後ろが気になってしまった」。準々決勝ではサヨナラの犠飛を放ったが、7番から2番に打順を上げたこの日は5打数1安打。プロ入りへ向け「特