◇第50回社会人野球日本選手権第11日・準決勝ヤマハ6―3NTT東日本（2025年11月11日京セラD）第50回大会を記念して実施中の「レジェンド始球式」に、JR西日本OBのオリックス・杉本裕太郎外野手（34）が登場した。NTT東日本―ヤマハの準決勝前にマウンドに立ち、力強い投球と右腕を突き上げるお決まりの「昇天ポーズ」で盛り上げた。