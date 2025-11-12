俳優の橋本環奈（２６）が１１日、東京・表参道で行われた「表参道ヒルズクリスマスツリー２０２５点灯式」に登場した。自身初のツリー点灯式となる橋本は、透明感抜群なメークで、首元にフワフワが付いた、きらめくドレス姿。輝くブーケを持って登壇すると、光のリングが軽やかに踊るクリスマスツリーに灯りをつけた。「感動しました。すごく幻想的ですてきだと思いました」とツリーを見上げた。今年３月末まで放送された