俳優・木村拓哉（５２）が１６日放送のテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」（後８・５６）に出演することが１１日、分かった。拡大９０分スペシャルで、有働由美子キャスター（５６）からのロングインタビューに対応。「アイドルって言われることは、ちょっと嫌だった」などと本音を明かしている。黒柳徹子、王貞治氏、松井秀喜氏ら数々の著名人が出演した有働キャスターによる深掘インタビュー企画「レジェンド＆スター」の第８弾