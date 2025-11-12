お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが全身金色姿を披露し、話題になっている。１２日までに更新した自身のインスタグラムに「次の日ドラマやからこの状態でセリフ覚えてた」とつづった。全身黄色に手には「１０２回目のプロポーズ」の台本を手にしている写真をアップした。この投稿に「貫禄が肌にまで出てます」「１０１回失敗した理由が分かる」「この写真だけで爆笑した笑笑」「突っ込まずには通り過ごせない」などのコメ