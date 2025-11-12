ＤｅＮＡは１１日、森原康平投手（３３）が、今季取得した国内ＦＡ権を行使せず、残留することを発表した。森原は球団を通じ「この街、このチームと共に、さらに上を目指したい。相川新監督の下、これまで以上に謙虚な気持ちで日々の積み重ねを大切にしていきたいと思います」と決意を表明した。２２年途中に楽天からトレードで移籍。守護神を務めた昨季は２９セーブを挙げ、日本シリーズの胴上げ投手となった。相川監督は「彼