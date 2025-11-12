アドマイヤデイトナは今春のUAEダービーで前年フォーエバーヤングに続く日本馬2連覇を達成。ケンタッキーダービー（19着）からの帰国初戦だった前走ジャパンダートクラシックは9着だったが、その地力は本物だ。加藤征師は「前走は喉が詰まる感じになってしまった。UAEダービーを勝っているけど、本来はマイルくらいの距離が合っている馬。状態は引き続き良いですよ」と反撃を期待した。