ヤクルトからドラフト１位で指名された松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が１１日、東京都内の明治記念館で入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円で仮契約した。“宮本魂”の継承だ。背番号は、球団ＯＢ・宮本慎也氏がつけた「６」に決定。決意をこめた表情で「すごく重みがある、責任のある番号」。同氏はアテネ五輪などで日本代表の主将を務めたレジェンド。自身は大学日本代表で