阪神球団の竹内副本部長は「一番はホッとしている。シンボリックな選手の一人。ファンの方にも喜んでいただける結果になったと思う」と安どの声を漏らした。条件面は「誠意として、そういった提示をさせていただくのは当然のこと」と複数年の大型契約を示唆した。約10時間に及ぶ交渉の内容は「控えさせていただきます」と詳細を明かさなかった。