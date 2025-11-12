阪神・前川は中日との練習試合に「5番・左翼」で先発し、3打数1安打だった。2回1死から痛烈な右前打を放つと、以降の遊ゴロ、左飛もバットの芯で捉えた打球。「あす（12日）からの練習につながる」と話した。今秋は、好調だった「24年型フォーム」への回帰を期すとともに、内角攻略のため右足をやや外側へ踏み出す「オープンステップ」を習得中。早速、快音を響かせ「前で打てたのは収穫」と手応えを口にした。