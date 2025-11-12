オリックスからドラフト２位指名を受けた森陽樹投手（１８）＝大阪桐蔭＝が１１日、大阪市内で入団交渉し、契約金６５００万円、年俸７００万円で仮契約した。プロの舞台で高校の大先輩で現在４２歳の西武・中村との対決実現へ意欲をにじませた。親子ほど年の離れた先輩との勝負が待ち遠しい。森が中村との対決をイメージする。「勝負したいという気持ちはあります。ストレートで押したい」。年齢差は２４歳。実際に中村の長男