阪神・嶋村が地元・高知で“凱旋打”を放った。中日との練習試合でスタメンマスクをかぶり、5回2死から左前打。3回の守りでは、1死一塁から浜が試みた二盗を刺し、攻守で存在感を見せつけた。「盗塁を刺したこともそうだし、いいヒットだなと思う。でも1打席目に出せよ、と。満塁でね…」。2回1死満塁での二ゴロ併殺を悔やんだ。支配下昇格を目指す22歳。「（キャンプは）残り1週間もないが、意識高くやる」と決意を新たにした