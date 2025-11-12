ドラフト２位指名の田和廉投手（早大）が１１日、都内の同校で水野編成本部長らから指名あいさつを受けた。大学時代はリリーフを担ったが阿部監督は先発挑戦も希望していることに「どちらでも投げられる準備をしたい」と意気込んだ。自身の得意球シンカーには「魔球として認定されれば名前がついてくるのかなと思う」とプロでの活躍でオリジナルの名前がつくことを希望した。