◇第50回社会人野球日本選手権大会第11日・ 準決勝ヤマハ6―3NTT東日本（2025年11月11日京セラD）ヤマハの3、4番の一発が勝利を呼び込んだ。2点を追う5回、3番・相羽の同点2ランなど3得点で逆転。3―3とされた直後の9回2死二、三塁は、4番・網谷が勝ち越し3ランを左翼席に運んだ。「振ってダメなら仕方ない、技術が足りないだけ、と思って打席に向かった」。優勝した16年以来の決勝進出。網谷は「最後は笑って終われ