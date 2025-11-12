阪神・西純は野手転向後、初の実戦となった中日との練習試合に9回先頭の代打として出場した。左腕・福田に2球で追い込まれてから粘り、カウント2―2からの7球目、143キロ直球に見逃し三振。代打で名前をコールされた時はスタンドから大声援を浴び、「応援はありがたいです。打ちたかった。変化球も頭に入りながら手が出なかった。投手との対戦も2年ぶりで、（練習と）全然違うと思いました」と振り返った。