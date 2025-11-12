「大相撲九州場所・３日目」（１１日、福岡国際センター）モンゴル出身の“史上最強の新弟子”旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が前相撲に臨み、天昇山（玉ノ井）を寄り切り白星で飾った。横綱のしこ名継承を自ら提案した先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）、現師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が期待を寄せた。幕内は横綱大の里が若隆景を押し出し３連勝。横綱豊昇龍は霧島を寄り切り２勝目。大関琴桜は小結高安の内無双に