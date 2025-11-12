スノーボード男子ハーフパイプで、世界選手権銀メダルの平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝が１１日、海外遠征から羽田空港に帰国した。合宿ではトリプルコーク１４４０（斜め軸で縦３回転、横４回転する技）を異なる２つのスタンスで成功。２２年北京五輪で平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が出した技と同じもので、この大技を２連続で組み込んだ“超高難度ルーティン”が五輪金メダルのカギを握る。シーズン開幕までは残り１