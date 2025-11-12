２０２６年２月６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪へ向けて、アスリートや、支える人たちなどを紹介する「ミラノへ駆ける」。２回目はスノーボード女子ビッグエア＆スロープスタイルの岩渕麗楽（２３）＝バートン＝にスポットを当てる。過去２度出場した２０１８年平昌、２２年北京両五輪はビッグエアの４位が最高成績。スノーボード界の逸材が“三度目の正直”で悲願の金メダル獲得を狙う。金メダルだけを見ていた。北