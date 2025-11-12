「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）阪神の百崎蒼生内野手（２０）が１１日、高知市の春野球場で行われた中日との練習試合で約３カ月ぶりに実戦復帰を果たした。１打席目から左翼線への二塁打。８月の顔面への死球から復帰し、ブランクを感じさせない打撃でアピールした。藤川監督は「アグレッシブなバッター」と称賛していた。藤川監督との一問一答は以下の通り。◇◇−ベンチと違うと