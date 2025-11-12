「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）阪神の百崎蒼生内野手（２０）が１１日、高知市の春野球場で行われた中日との練習試合で約３カ月ぶりに実戦復帰を果たした。１打席目から左翼線への二塁打。８月の顔面への死球から復帰し、ブランクを感じさせない打撃でアピールした。真芯で捉えた鋭い打球が三塁手の頭を越えて、左翼線で跳ねた。百崎は快足を飛ばし、二塁へ到達。ベース上で爽やかな笑顔を