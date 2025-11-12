虎党の願いが届いた！阪神の近本光司外野手（３１）が１１日、今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せずに残留することを発表した。球団と計１０時間に及ぶ話し合いの末、来季もタテジマに袖を通すことを決断し、５年契約で球団史上最高の総額２５億円で合意。兵庫県西宮市内の球団事務所で会見し、「甲子園でファンの方の歓声の中で野球を続けたい」と来年以降もリードオフマンとしてチームを支えていく決意を語