巨人・阿部監督が１１日、自チームからの「長嶋茂雄賞」獲得者の出現を熱望した。来季から“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんの名前を冠した同賞創設の決定を「ずっと語り継がれる方だと思うので」と歓迎。巨人から受賞するような活躍をする選手が出てほしいかという問いには「それはもちろん。ファンに感動を与えられるのがプロだと思う」と話していた。