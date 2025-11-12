縁起物として、これからの時期、正月料理などで需要が高まるレンコン。新潟県五泉市特産のレンコン『五泉美人』が出荷のピークを迎えています。 五泉市のレンコン畑で11月11日収穫されていたのは、特産のレンコン『五泉美人』です。【記者リポート】「五泉美人はこの白い肌とやわらかくシャキシャキとした食感が特長だということです」越後美人にも似たそのつややかな肌の白さの秘密は、五泉市の豊かできれいな地下水