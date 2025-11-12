プロ野球のＦＡ権行使の申請期間が１１日、終了し、楽天の則本昂大投手（３４）、ソフトバンクの東浜巨投手（３５）らが手続きを終えた。１２日にＦＡ宣言選手として公示され、１３日から全ての球団との交渉が可能となる。ＤｅＮＡの桑原将志外野手（３２）は行使の有無を公にしておらず、最大８選手がＦＡ戦線に名を連ねる可能性がある。楽天の辰己涼介外野手（２８）は直訴していたポスティングシステムによるメジャー移籍が球