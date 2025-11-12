エイシンディードは門別から転厩初戦だった前走の函館2歳Sで重賞初制覇を飾った。スピードの違いでハナを奪うと出走メンバー最速タイの上がり3F34秒1をマークし、後続を完封。大久保師は「鞍上がうまく乗ってくれたし、門別で経験を積んでいたのも大きかった」と振り返る。祖母エイシンルーデンスは99年チューリップ賞、01年中山牝馬Sを制した。2F延長に対応できる下地はある。約3カ月ぶりの実戦でも「中間の調整は申し分ない