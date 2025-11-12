ガリレアはブービー人気だった前走のサウジアラビアRCで2着。1着エコロアルバ、3着ゾロアストロと前評判の高かった2頭に食い込む激走だった。清水英師は「1週前追いは遅れたけどウッドチップでは動かないからね。週末のポリトラックでは問題なかった。右回りは初めてだけど、角馬場での歩きなどを見ても右回りの方が良さそうに思える。輸送は問題ないし、京都は合いそうです」と前向きな言葉を並べた。