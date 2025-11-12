大相撲九州場所3日目（2025年11月11日福岡国際センター）安青錦が土俵際の逆転技で無傷の3連勝を果たした。立ち合いは伯桜鵬の出足を食い止めることができず、あっさりともろ差しを許して後退。土俵際まで追い込まれたが、とっさに相手の首に左腕を巻き込みながら投げ捨てた。物言いがつく際どい相撲も軍配通り勝ち名乗りを受け安堵（あんど）の様子。「相撲は負けていた。最後に体が動いてくれて良かった。これも勉強」と