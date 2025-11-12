◇大相撲九州場所3日目（2025年11月11日福岡国際センター）幕内は横綱・大の里が平幕・若隆景を押し出して3連勝。横綱・豊昇龍は平幕・霧島を寄り切りで下し2連勝とした。大の里は危なげなく3連勝とした。もろ手突きで当たって出足を止めなかった。相手に付け入る隙を与えず押し出して「しっかり自分の足で前に出られて良かったと思う。落ち着いて対応できた」と手応えを示した。若隆景には昨年秋場所の初対戦から2連敗