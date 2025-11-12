巨人は１１日、今季途中に国内ＦＡ権を取得した中川皓太投手（３１）が、権利を行使せずに残留することになったと発表した。今季は６３試合に登板して２勝４敗、３６ホールド、防御率２・２４の好成績。昨季の不振から復活し、貴重な中継ぎ左腕として存在感を示していた。権利行使については「ギリギリまで考えたい」と話していただけに、動向が注目されていた。