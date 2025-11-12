歌手の五木ひろし（77）が11日、横浜アリーナで「五木JAM」と題した音楽イベントを開催した。デビュー60周年記念イベントの総仕上げとして、後輩の吉幾三（73）ら演歌歌手をはじめ、奥田民生（60）、市村正親（76）、由紀さおり（78）、南こうせつ（76）、中山秀征（58）、ももいろクローバーZら、各ジャンルのアーティスト15組が五木の祝福に集結。五木のヒット曲をデュエットするなど、3時間にわたって39曲を歌う異色コラボを