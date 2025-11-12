◇大相撲九州場所3日目（2025年11月11日福岡国際センター）入幕3場所目の藤ノ川が、先場所敗れた大栄翔を破って無傷の3連勝。押し合いから土俵際ではたいて体勢を入れ替え、一気に押し出した。「突いたら付いてこられるので我慢した感じ。星はいい感じですね」。自身初の3連勝発進にも「（まだ）3日目なので」と淡々と振り返った。報道陣から“体が動いている？”の声が飛ぶと「勝てているのでそうであってほしい」とう