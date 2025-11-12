サケの不漁が今年も続いています。こうした中でも、サケ漁が盛んな新潟県村上市では子どもたちに地元のサケ文化に触れてもらおうと、塩引き鮭づくりの体験が行われました。 村上市にあるサケの博物館『イヨボヤ会館』。【記者リポート】「イヨボヤ会館のこちらの水槽、平年であれば10匹以上のサケが見られますが、現在は5匹しかいません」10月21日に村上市の三面川で始まったサケ漁。しかし、三面川でとれるサケは年々減少