◇東都大学野球1、2部入れ替え戦2回戦駒大3―5立正大（2025年11月11日神宮）駒大は立正大に9回、逆転を許し、2季ぶりの2部降格が決まった。香田誉士史監督は「（投手陣が）どっしりとしている。単純にバッティングも良かった」と立正大のチーム力の高さに脱帽した。同点の9回2死満塁から痛恨の2点適時失策をした三塁手・遠渡については「悪いことでも何でもない。取り返しのつかないことじゃない。これを肥やしに頑張