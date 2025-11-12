映画「人間の條件」や黒沢明監督の「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で後進を育てた俳優で文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが肺炎のため死去したことが１１日、「無名塾」の公式ホームページで発表された。９２歳。東京都出身。娘で歌手・仲代奈緒がみとった。５〜６月に石川・能登での復興公演舞台で反戦劇「肝っ玉おっ母と子供たち」への出演が最後だった。通夜・告別式は近親