±Ç²è¡Ö¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡×¤ä¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ë¼ç±é¤·¡¢¼çºË¤¹¤ë¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ç¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¤¿ÇÐÍ¥¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¢ËÜÌ¾¸µµ×¡á¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£±Æü¡¢¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££¹£²ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ì¼¤Ç²Î¼ê¡¦ÃçÂåÆà½ï¤¬¤ß¤È¤Ã¤¿¡££µ¡Á£¶·î¤ËÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¤Ç¤ÎÉü¶½¸ø±éÉñÂæ¤ÇÈ¿Àï·à¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ